Bei Labour liegen die Nerven blank

Letzte Meinungsumfragen vor den Wahlen am Donnerstag in Grossbritannien haben auf der Insel für neue Ungewissheit gesorgt. Wahlexperten halten zwar einen Sieg der regierenden Konservativen für den wahrscheinlichsten Ausgang der Wahlen, schliessen aber auch nicht mehr aus, dass Premierminister Boris Johnson die von ihm angepeilte Unterhaus-Mehrheit noch knapp verfehlt. Wachsende Sorge in der Bevölkerung um die Zukunft des schwer angeschlagenen Nationalen Gesundheitswesens (NHS) hat der Regierung kurz vor dem Wahltag zu schaffen gemacht (lesen Sie hier, wie die Parteien die Gesundheitsversorgung angehen wollen).