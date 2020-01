Wo arbeiten unerwünscht ist

Die Länder der Region haben in den vergangenen Jahren ökonomisch erheblich von der Reiselust chinesischer Kundschaft profitiert. Während Chinesen im Jahr 2003 erst 20 Millionen Reisen unternahmen, waren es 2018 bereits 149 Millionen. Manche Inseln, wie das einst so beschauliche Lembongan bei Bali, waren plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen: Massen chinesischer Reisegruppen eroberten morgens in Landungsbooten den Strand, umrundeten geschlossen die Insel, kauften ein, speisten und rauschten abends wieder ab.

Oft wird das neue Coronavirus mit der Lungenkrankheit Sars verglichen, die 2003 weltweit für Angst und Schrecken sorgte. Die wirtschaftlichen Folgen waren am Ende aber gering.

Nun hat China verkündet, alle Gruppenreisen im Inland und ins Ausland zu stornieren, die Viruskrise trifft damit den Tourismus abrupt. Boomländer wie Thailand, die im Schnitt 800'000 chinesische Besucher pro Monat zählen, werden den Einbruch besonders spüren. Die dortige Tourismusbehörde rechnet mit einem Rückgang chinesischer Kunden um bis zu 70 Prozent. Die Urlaubsindustrie macht in Thailand ein Fünftel der gesamten Wirtschaftskraft aus.

Je weiter sich der Erreger verbreitet und je länger die Risiken anhalten, umso mehr werden Beschränkungen aber auch andere Zweige erfassen, auf Geschäftsbeziehungen von Firmen durchschlagen und das dynamische Südostasien ausbremsen. Entscheidend wird nicht nur das Ausmass, sondern vor allem auch die Dauer der Krise sein. Mit Blick auf frühere Epidemien und den Sars-Ausbruch, bei dem fast 800 Menschen starben, schreiben Experten der Consulting-Firma Capital Economics: «Während der anfängliche Schlag für die Ökonomie hart sein kann, kommt das Wachstum meist schnell zurück, sobald das Virus eingedämmt ist.»

Als am Montag die Kurse an den Börsen weltweit Verluste verzeichneten, wurde als Grund dafür von Beobachtern in erster ­Linie die Sorge vor den Folgen des Coronavirus angeführt. Mit der Ausbreitung der Lungenkrankheit vor allem in China ­rücken damit schon jetzt mögliche realwirtschaftliche Konsequenzen mit in den Fokus.

Bisher sind sie über die hauptsächlich betroffenen Regionen hinaus kaum zu sehen. Es liegt in der Natur der Verbreitung einer solchen Krankheit, dass sich ihr weiterer Verlauf nur sehr schwer abschätzen lässt. Aus der Erfahrung und aus Studien zu früheren Epidemien lassen sich aber Lehren zu den potenziellen wirtschaftlichen Konsequenzen ziehen. Am meisten wird die Entwicklung des Coronavirus mit jener der Lungenkrankheit Sars verglichen, die vor allem im Jahr 2003 weltweit für Angst und Schrecken sorgte. Die wirtschaftlichen Folgen waren am Ende aber äusserst gering.