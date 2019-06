Sie leben jetzt in einer anderen Welt

Als der australische Höhlentaucher Craig Challen im vergangenen Sommer in Canberra einen ­Tapferkeitsorden ­entgegennahm, sagte er: «Wir sind nur ein paar normale Kerle mit einem ungewöhnlichen Hobby.» Das klang sympathisch bescheiden, aber könnte doch nicht ferner von der Wahrheit sein. Denn was die Retter am 23. Juni 2018 in Thailand leisteten, war alles andere als Routine: Viele sprachen vom Höhlenwunder.