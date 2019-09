Rakhine findet keinen Frieden

Kaum Jobs

Ende August überfielen Rebellen der buddhistischen Arakan Army (AA) im frühen Morgengrauen einen Armeeposten ausserhalb von Mrauk-U, wie das Newsportal «The Irrawaddy» berichtete, angeblich starben dabei fast drei Dutzend Soldaten. Vom Militär gab es dafür keine Bestätigung. Doch es häufen sich Berichte über eine Zunahme der Gewalt, die Armee setzt dabei offenbar auch Kampfheli­kopter gegen die Aufständischen ein, in deren Reihen viele Frauen kämpfen.

Viele von ihnen sind kaum älter als 20 Jahre alt. Experten werten dies als Indiz für die wachsende Armut und Verzweiflung in Rakhine, wo es nur wenig Jobs gibt. So lassen sich nicht nur junge Männer, sondern zunehmend auch Frauen für die Arakan Army rekrutieren. Schon im Frühjahr waren Videos von Trainingscamps im Norden Burmas aufgetaucht. Dort gibt es weitere Rebellengruppen, die schon seit Jahrzehnten gegen den Zentralstaat kämpfen und sich mit der deutlich jüngeren AA verbündet haben. «Ich habe gelernt, dass eine bewaffnete Revolution unvermeidbar ist, um die Nation Rakhine zu schaffen», sagte eine der Kämpferinnen in einem Interview, das ein Radiosender im Norden führte. Es ist die Kampfansage einer separatistischen Gruppe, die der Armee in Rakhine immer stärker zusetzt.

Verlässliche Informationen über den genauen Verlauf des Krieges sind schwer zu ermitteln, es ist ein Konflikt, der sich den Augen der Aussenwelt weitgehend entzieht, weil die Armee die Region komplett abriegelt. Lokale Quellen sprechen inzwischen von Zehntausenden Vertriebenen. Und die Kämpfe zwischen dem burmesischen Militär und den Rebellen der Arakan Army dürften Folgen haben, die weit über das entlegene Gebiet hinausreichen.

Stolz auf eigene Kultur

Die Kämpfe finden hauptsächlich in derselben Krisenzone statt, aus der vor zwei Jahren Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit vertrieben wurden. Sie nennen sich Rohingya, Burma verweigert ihnen die Staatsbürgerrechte. Die UNO will ihnen dennoch den Weg zurück in die Heimat ebnen. Doch die muslimischen Flüchtlinge verlangen Sicherheitsgarantien und Staatsbürgerrechte, die Lage ist seit 2017 sehr kompliziert. Doch nun forciert die buddhistische Arakan Army ihren eigenen Kampf. Dieser Konflikt überlagert die Rohingya-Krise und macht es noch unwahrscheinlicher, dass die vor allem nach Bangladesh Geflohenen bald eine Chance auf eine Rückkehr bekommen. Sie müssen fürchten, dort sehr schnell zwischen die Fronten zu geraten.