Polizei in Hongkong dringt in Universität vor

Die Polizei in Hongkong ist am Donnerstag auf das Gelände der Polytechnischen Universität vorgedrungen, in der sich Demonstranten der Demokratiebewegung über Tage verschanzt hatten.

Hauptziel des Einsatzes sei nicht die Suche nach möglichen Besetzern, sondern nach «gefährlichen Gegenständen» auf dem Hochschulgelände, sagte Polizeisprecher Chow Yat Ming. Es war unklar, ob sich noch Demonstranten in der Universität aufhielten. Ein vermummter Mann hatte am Mittwoch vor Journalisten gesagt, dort seien noch 20 Teilnehmer der Proteste der vergangenen Wochen. Am Donnerstagmorgen gab es dafür aber zunächst keine Anzeichen.