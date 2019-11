«Ohne mich wäre Hongkong ausgelöscht worden»

US-Präsident Donald Trump stellt seine Unterschrift unter Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong in Frage. «Wir müssen an der Seite Hongkongs stehen», aber er stehe «auch an der Seite» des chinesischen Staatschefs Xi Jinping. Trum äusserte sich am Freitag in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Die Konfliktparteien im Streit um Hongkong müssten eine Lösung finden, sagt er.