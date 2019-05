Nordkoreas Atom-Emissär hingerichtet?

Laut US-Aussenminister Mike Pompeo, der sich heute in Berlin aufhielt, wird die Trump-Administration dem Zeitungsbericht nachgehen. «Wir tun unser Bestes, um das zu überprüfen», sagte Pompeo. «Ich habe dem heute nichts mehr hinzuzufügen.» Die Informationen aus Nordkorea sind offenbar nicht neu für den US-Aussenminister. Anfang Mai hatte er in einem Interview mit dem TV-Sender ABC von der Möglichkeit gesprochen, dass Pyongyang ein neues Verhandlungsteam zusammenstelle.

«Schlechtes Signal an die USA»

Ob Kim Hyok-chol nicht mehr lebt, ist unklar. Es gibt keine Erklärungen von offizieller Seite. In der Vergangenheit haben sich südkoreanische Berichte über Hinrichtungen in Nordkorea manchmal als falsch erwiesen. So hatte die Zeitung «Chosun Ilbo» im Jahr 2013 berichtet, der Leiter des nordkoreanischen Symphonieorchesters sei wegen der Verbreitung von Pornographie erschossen worden. Dies traf allerdings nicht zu.

Hong Min, Forscher am Korea-Institut für Wiedervereinigung in Seoul, erklärte, dass eine Bestrafung von Kim Hyok-chol und anderen Offiziellen denkbar sei. Allerdings: «Personen wie Kim Hyok-chol abzusetzen oder sogar hinzurichten, würde ein schlechtes Signal an die USA senden.» Kim Hyok-chol sei das öffentliche Gesicht der Atomgespräche gewesen. Ohne ihn könne der Eindruck entstehen, dass die bisherigen Gespräche in Frage gestellt würden, sagte Hong Min der Nachrichtenagentur Reuters.

Nordkoreas Diktator und seine einstige «rechte Hand»: Kim Jong-un und Kim Yong-chol. Foto: Reuters

«Rodong Sinmun», offizielle Zeitung der Arbeiterpartei Nordkoreas, veröffentlichte einen verklausulierten Kommentar, der einen Bezug herstellt zu den mutmasslichen Säuberungsaktionen im Regime. «Es gibt Verräter und Abtrünnige, die nur mit Worten dem Führer treu sind und dem Zeitgeist folgend ihre Haltung ändern.» Ihnen werde es nicht gelingen, dem «strengen Urteil der Revolution» zu entgehen.

Das Parteiblatt betonte die Notwendigkeit des Kampfes. Es gebe Aktionen gegen die Partei und gegen die Revolution, die entschieden bekämpft werden müssten. Ähnliche Äusserungen hatte das Parteiblatt etwa Ende 2013 gemacht – dies im Zusammenhang mit der Hinrichtung von Jang Song-thaek, des Onkels von Diktator Kim Jong-un.