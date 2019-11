Macron macht Gruppenreise zu Xi

Der Grund für die deutsche Zurückhaltung ist der Ort, an dem Macron seine Rede hielt. Just im Klima der Abschottung veranstaltet China zum zweiten Mal eine Importmesse: die China International Import Expo, kurz CIIE. 3000 Unternehmen haben im Messezentrum Shanghais ihre Stände aufgebaut. Im Unterschied zu einer Fachmesse ist die Importshow ein Sammelsurium. Internetfirmen, Stand an Stand mit Reedereien. Papiermaschinenhersteller und Chipkonzerne, Seite an Seite.

Verkauft wird fast nichts. Laut einer Erhebung der Europäischen Handelskammer in China wurden gerade einmal die Hälfte der im vergangenen Jahr unterzeichneten Deals abgeschlossen. 47 Prozent der Projekte stehen entweder noch aus oder liegen auf Eis. Etliche ausländische Unternehmen berichten, von der chinesischen Regierung gedrängt worden zu sein, auf der Messe in Shanghai auszustellen.

Der einzige Grund dieser Leistungsschau: China will im Handelskrieg ein positives Signal aussenden. US-Präsident Trump fordert, dass China seinen Handelsbilanzüberschuss verringert, und die CIIE soll zeigen: Seht her, egal, was dieser Mann im Weissen Haus twittert, China ist und bleibt ein offener Markt, es wird importiert, und das nicht zu knapp. Der wichtigste Zeuge dafür war in diesem Jahr Frankreichs Präsident Macron mit seiner gemischten Reisegruppe.