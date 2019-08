Kim ist zufrieden mit dem Test seiner «neuen Waffe»

Einen Tag nach seinem jüngsten Raketentest hat Nordkorea von der Erprobung einer neuartigen Waffe gesprochen. Machthaber Kim jong-un habe auch den jüngsten Test beobachtet, berichteten die Staatsmedien am Samstag.

Der Test habe geholfen, «grösseres Vertrauen in dieses Waffensystem» zu zementieren. Die «neue Waffe» wurde allerdings nicht näher beschrieben.

Südkoreas Streitkräfte hatten die Vermutung geäussert, dass es sich bei den zwei Raketen, die Nordkorea am Freitag in Richtung offenes Meer abgefeuert hatte, um zwei ballistische Kurzstreckenraketen handelte. Tests mit ballistischen Raketen jeglicher Reichweite sind Nordkorea, das mehrfach Atombomben getestet hat, durch Uno-Resolutionen untersagt. Derartige Raketen sind in aller Regel Boden-Boden-Raketen, die einen konventionellen, chemischen, biologischen oder atomaren Sprengkopf befördern können.