Hongkongs Regierung verurteilt US-Gesetze für Demokratiebewegung

Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat die US-Gesetzgebung zur Unterstützung von Demonstranten in der Sonderverwaltungszone verurteilt und vor dem Verlust des Vertrauens der Unternehmen in das Finanzzentrum gewarnt. Lam sagte Reportern, dass der «Hong Kong Human Rights and Democracy Act», der letzte Woche in US-Recht aufgenommen wurde, «völlig unnötig» sei.