Es fallen Bomben aus Europa

Dürfen Geschäftsleute auf die Einschätzung ihrer eigenen Regierung vertrauen? Dürfen sie so lange Waffen liefern, bis dies nicht ausdrücklich ver­boten wurde? Die Meinungen unter Völkerstrafrechtlern gehen auseinander, das Regelwerk des Strafgerichtshofs ist an dieser Stelle stumm. So oder so ist die Strafanzeige eine Premiere. Es ist das erste Mal seit den Nürnberger Nach­folgeprozessen von 1946 bis 1948, dass sich ein solches internationales Strafverfahren gegen Industrielle richten soll.

In den Nürnberger Nachfolgeprozessen hielten die Richter den Industriellen zugute, sie hätten nicht geahnt, was die Nationalsozialisten letztlich mit ihren Waffen anstellen würden. Die Bosse der IG Farben, von Krupp und Flick wurden nicht wegen Beihilfe zum Angriffs- und Vernichtungskrieg zur Verantwortung gezogen. «Die Mär vom neutralen Geschäftsmann», so nennt heute der Generalsekretär des ECCHR, Wolfgang Kaleck, was die Richter in Nürnberg zu glauben bereit waren: dass Waffenhersteller sehr wenig über ihre Kunden wüssten.

Wie reagiert der Gerichtshof?

Um diese Frage geht es auch jetzt. Haben die Rheinmetall- und Airbus-Manager gewusst und billigend in Kauf genommen, dass Verbrechen begangen werden würden? Der Jemen-Krieg mag weit entfernt sein. Die Berichte der UNO darüber sind aber nur einen Klick entfernt. Die Waffenproduzenten können sich indes darauf berufen, dass sie sich in ihren Heimatländern an alle Regeln gehalten haben. Die Exporte aus Deutschland waren genehmigt, und genauso ist es auch bei den europäischen Partnerfirmen gewesen, den Herstellern in Italien, Gross­britannien, Frankreich und Spanien, die ebenfalls in der Strafanzeige erwähnt werden. Hier dürfte es in Den Haag die entscheidende Diskussion geben.

Noch ist es nur eine Strafanzeige. Noch ist offen, ob die Haager Staatsanwaltschaft daraus eine Anklage machen wird. Die Erfahrung lehrt, dass sie erst einmal etwa zwei Jahre lang nur lautlos prüfen wird. Die Chefanklägerin aber, Fatou Bensouda aus Gambia, hat erst in der vergangenen Woche ein bemerkenswertes Signal gesetzt. Die Gräuel im Jemen seien ein dringendes Thema, schrieb sie in ihrem Jahresbericht.Leider könne sie gegen Bürger Saudi­arabiens nicht ermitteln, dieser Staat sei dem Gerichtshof nicht beigetreten. Wohl aber, so betonte die Juristin, wolle sie nach Möglichkeit gegen Ausländer vorgehen, die an Verbrechen mitwirkten.