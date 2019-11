Der Schicksalsort Indiens

Der 80-jährige Oberpriester bewegt sich kaum, nur manchmal spielen die Finger am Schal mit der Aufschrift: «Es lebe Ram.» Diesem wichtigsten Hindugott hat der Sadhu sein Leben verschrieben. Ihm und dem Bau eines umstrittenen Tempels. Jetzt hat das oberste Gericht Indiens den Weg dafür frei gemacht. Laut Urteil vom 9. November 2019 dürfen Hindus in Ayodhya eine Gebetsstätte für Ram errichten (lesen Sie hier mehr über das Urteil des Obersten Gerichts zum jahrzehntelangen Streit). Genau an der Stelle also, wo religiöse Fanatiker im Jahr 1992 die Babri-Moschee aus dem 16. Jahrhundert zerstörten.

Auf dem Spiel steht der innere Frieden eines Landes, in dem religiöse Spannungen zwischen Hindus und Muslimen eine lange Geschichte haben.

Die Tat wurde zum Symbol eines zersetzenden Fanatismus. Die Wunden heilten nicht. Nun haben die Richter Recht in einem der grössten Streitfälle Indiens gesprochen, die Frage ist nur: Schafft das Urteil Gerechtigkeit? Es steht viel auf dem Spiel, vor allem der innere Frieden eines Landes, in dem religiöse Spannungen zwischen Hindus und Muslimen eine lange Geschichte haben.

Ayodhya, Indiens Schicksalsort. Der Streit um Tempel und Moschee schwelt schon mehr als ein Jahrhundert. Als er 1992 eskalierte, brachen in vielen indischen Städten Unruhen aus. 2000 Menschen starben. Droht jetzt wieder Gewalt? Nritya Gopal Das, der Geistliche im Tempel Badi Chhwani, will von einer solchen Gefahr nichts wissen. Das Urteil habe einen langen Streit zu einem hervorragenden Ende geführt, sagt er.

Es gibt nichts zu teilen

Wäre es nicht ein Zeichen der Versöhnung gewesen, das Land zu teilen? Moschee und Tempel nebeneinander zu errichten? «Unmöglich», sagt der Sadhu. Wo dort doch Ram geboren wurde, die siebte Inkarnation Vishnus. Da gebe es nichts zu teilen, sagt der Sadhu. Da müssten die Muslime weichen. Kein anderer Weg. Nicht für ihn, der den Tempel schon so lange fordert. Er hat nur noch ein Ziel vor Augen: «Gott treffen». Dann sei alles gut.

Wer aus dem Tempel ins Freie tritt, läuft durch die Gassen einer hochgerüsteten Stadt. Der Staat hat Ayodhya seit den Unruhen 1992 stark gesichert, jetzt gleicht der Pilgerort einer Festung. Strassensperren, Bodychecks, Polizeipatrouillen. Jeder Streit, jeder Tumult soll verhindert werden. Doch nirgendwo sind so viele Sicherheitskräfte aufmarschiert wie rund um das Haus von Iqbal Ansari. Ob sie den Mann in der weissen Kurta und der Nehru-Jacke beschützen, überwachen oder beides, ist schwer zu sagen. Der 53-jährige Mechaniker ist für die Interessen der Muslime vor Gericht gezogen. Er setzt fort, was sein Vater Hashim begonnen hatte.

Eine Statue zu Ehren des Hindugottes Ram in Ayodhya. Ihm zu Ehren soll hier ein Tempel entstehen. Foto: Danish Siddiqui (Reuters)

Der Vater versuchte schon 1949, die Moschee auf der Kuppe von Ayodhya gerichtlich schützen zu lassen. Damals haben Hindus eine Ram-Statue im Inneren der Moschee platziert. Danach war die Moschee für Muslime geschlossen, sie konnten nicht mehr zu Allah beten. Der Vater kämpfte siebzig Jahre lang für den Anspruch der Muslime, auch nach der Zerstörung der Moschee. Er starb mit 99 Jahren. Sein Sohn Iqbal Ansari übernahm.

Man ist an diesem Nachmittag zum Gespräch verabredet, aber ein Polizeioffizier kommt angelaufen und sagt, das Interview sei verboten. «Sicherheit», sagt er, als würde das alles erklären. Also bleibt nur die Fahrt zum Distriktrichter, um Beschwerde einzulegen. Ein Journalist will Iqbal Ansari interviewen, die Polizei lässt ihn nicht. Die Sache sei klar, sagt der Richter. Es gebe keinen Grund, das Gespräch zu verbieten. Was in Ayodhya geschah, sei überwunden.

Fahrt zurück zu Iqbal Ansari. In einem Zimmer werden Plastikstühle gerückt. Ansari setzt sich vor die Wand, rechts von ihm steht ein Mann in kariertem Hemd, er war auch vorhin schon da. Der Mann stellt sich nicht vor, was nahelegt, dass er zum Geheimdienst gehört. Links von Ansari nimmt der Polizeioffizier Platz, um ihn sechs Männer in Uniform, die auf Ansari starren. Man erklärt, dass man alleine sprechen möchte, der Polizeioffizier bleibt hart: «Interview genehmigt. Aber nur unter Aufsicht.» Das sei zwingend, um Sicherheit zu garantieren. Als das Gespräch beginnt, sagt Ansari nur kurze Sätze. «Ich akzeptiere das Urteil», oder: «Ich bin zufrieden.» Das Gericht habe entschieden.