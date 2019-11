«China kann meisterhaft lügen»

Was bedeutet es für Ihr Volk,dass chinesische Dokumente zur Unterdrückung der Uiguren diese Woche publik wurden?

Es gibt erstmals einen klaren Beweis für die Vorgänge in meiner Heimat. Für die Uiguren im Exil ist es kaum möglich, mit Angehörigen in Kontakt zu treten und zuverlässige Informationen zu erhalten.