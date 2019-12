China exportiert Propaganda und Zensur

Unter Parteichef Xi Jinping ist dieses Land so repressiv geworden wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig erfindet die Partei die Diktatur digital neu, wirft sich mit einer Leidenschaft in neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data, so wie keine zweite Regierung dieser Welt.

Nirgendwo in China aber sind beide Entwicklungen – die Repression und die Hightech-Überwachung – so ausgeprägt wie in der Westprovinz Xinjiang, der Heimat des Turkvolkes der Uiguren. Dort hat die KP ein riesiges Netz von Internierungslagern errichtet, wie es die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat. Und gleichzeitig ist Xinjiang das Testlabor für alle Überwachungsspielereien Chinas mithilfe der künstlichen Intelligenz.

Ein Fernsehsender als Propaganda-Instrument

Dieses neue China, das da entsteht, nimmt für sich selbst auch eine völlig neue Rolle in der Welt in Anspruch. Vorbei ist die Zurückhaltung der letzten Jahrzehnte. Parteichef Xi Jinping hat die Order ausgegeben, «Chinas Soft-Power zu stärken», die «China-Geschichte» müsse der Welt endlich aus chinesischer Sicht – sprich: der Sicht der Kommunistischen Partei – erzählt werden. Mit einem Mal sieht China grosse Teile der Welt als Sphäre seines Interesses. Ganz konkret arbeitet die KP seit einiger Zeit daran, ihre Propaganda und Zensur zu exportieren, und das heisst zuallererst: ihr nicht genehme Wahrheiten und Ideen über China in allen Ecken der Welt auszumerzen.

Zum einen baut die Partei zu diesem Zweck, zum Beispiel mit dem globalen TV-Sender CGTN, einen grossen Apparat für die Auslandspropaganda auf. Gleichzeitig versucht sie zunehmend, bei wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Akteuren im Westen die Selbstzensur zu befördern. Deshalb zum Beispiel ihre Drohungen gegen Hotelketten und Fluglinien, die es wagen, auf ihren Buchungswebseiten die von China de facto unabhängige Insel Taiwan als eigenes Land zu führen. Fast immer knicken die Unternehmen ein.

Die Mode- und Schmuckunternehmen Swarovski, Dior oder Versace sind nur drei Beispiele von Firmen, die allein 2019 aus Angst um ihr Geschäft mit öffentlichen Entschuldigungen zu Kreuze krochen. Versace etwa hatte vergessen, auf einem T-Shirt hinter den Städtenamen Hongkong in Klammern auch das Vaterland China zu erwähnen, und beschwor daraufhin öffentlich seine «inbrünstige Liebe» zu China.

Die Partei schafft das Bild einer unsicheren und andere tyrannisierenden Nation.

Die wohl angemessenste Entschuldigung des Jahres kam im Oktober von den Machern der satirischen US-Zeichentrickserie «South Park». South Park war gerade von Chinas Zensoren gelöscht worden aus den dortigen Streaming-Portalen, wegen einer China-Folge, in der unter anderem Parteichef Xi Jinping mit Winnie the Pooh verglichen wurde, eine beliebte – und verbotene – Anspielung in China. «Wie die NBA heissen wir Chinas Zensoren in unseren Heimen und Herzen willkommen», hiess es sarkastisch in der «Offiziellen Entschuldigung an China» auf Twitter: «Auch wir lieben Geld mehr als Freiheit und Demokratie. Und Xi Jinping sieht überhaupt nicht aus wie Winnie the Pooh.»

Bezeichnend, dass die Partei nicht merkt, dass sie mit ihren aggressiven Überreaktionen oft das Gegenteil von dem erreicht, was sie möchte: Sie schafft das Bild einer unsicheren und andere tyrannisierenden Nation – und hat im Falle Özils mehr Werbung für den Tweet des Fussballers gemacht, als dieser selbst je hätte machen können.