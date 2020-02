Aus der Trauer wächst die Wut

Li Wenliang war von den lokalen Behörden zum Schweigen gezwungen worden, er musste sogar ein entsprechendes Papier unterschreiben. Kurz danach steckte er sich bei einer Patientin an, die er wegen einer Augenkrankheit behandelte. Erst bekam er Husten, am nächsten Tag Fieber. Dann musste er ins Spital. Nun ist er gestorben.

Die Informationen über seinen Tod waren zunächst widersprüchlich. Die staatliche «Global Times» meldete kurz vor elf Uhr seinen Tod, es herrsche «landesweite Trauer». Um ein Uhr nachts korrigierte das Blatt den Bericht und behauptete, Li befände sich noch in der Notfall­behandlung. Kurz vor vier Uhr früh folgte die Nachricht des Spitals, Li sei um 2.58 Uhr gestorben. Laut anderen Medienbe­richten war er da bereits seit Stunden tot, die Behörden hatten aber aus Angst vor den Re­aktionen der Bevölkerung interveniert. Er sei weiter an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen geblieben. «Sie haben dich nicht leben lassen, sie haben dich nicht sterben lassen», schrieb ein Nutzer im Netz.Millionen Menschen verfolgten das Zögern der Behörden, den Tod des jungen Arztes zuzu­geben, das Hin und Her und die unterschiedlichen Meldungen in den Staatsmedien über die sozialen Netzwerke.

5000 Menschen in Lebensgefahr

Der Hashtag mit der Forderung nach Pressefreiheit wurde massenhaft geteilt. Das sei ein Grundrecht, das ihnen die chinesische Verfassung zusichere, schrieben viele Internetnutzer. Populär war auch der Hashtag, in dem die Nutzer verlangten, die Regierung in Wuhan müsse sich bei der Familie von Li entschuldigen. Der 34-Jährige hinterlässt eine schwangere Frau und einen fünfjährigen Sohn. Seine Eltern hatten sich beide mit dem Virus infiziert, sollen sich von der Krankheit aber erholt haben.

Eine digitale Revolte diesen Ausmasses hat es in China seit Jahren nicht mehr gegeben. Viele Menschen sehen in Li einen Helden und Märtyrer. Sein Schicksal symbolisiert für viele die ­tragische Folge der zögerlichen Reaktion der Behörden in der Gesundheitskrise, die mindestens 638 Menschen das Leben ge­kostet hat. Mehr als 31 500 Personen sind infiziert, fast 5000 sollen in Lebensgefahr sein.

Zudem gilt die Ausbreitung des Virus weiterhin als nicht gestoppt. Immer noch befindet sich ein Grossteil des öffentlichen ­Lebens in einer Zwangspause. Unternehmen, Schulen und Universitäten haben geschlossen. Neben der abgeschotteten Region Hubei haben auch weitere Städte Quarantäne verhängt.