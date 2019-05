Modi feiert fulminanten Triumph

Dass Modi es noch einmal schaffen würde, glaubten viele. Aber ein so deutlicher Sieg ist doch eine Überraschung, gerade angesichts der düsteren Lage am indischen Arbeitsmarkt. Doch wer an diesem Tag die Szenen auf der Strasse beobachtet, sieht nichts von der Tristesse und dem Frust, sondern nur das Freudenfest der BJP-Anhänger: Sie glauben an ihren Premier, sie scharen sich um diesen Mann, der ­ihnen immer noch Hoffnung spendet – trotz allem.

???? ??? + ???? ????? + ???? ??????? = ????? ????Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 23. Mai 2019

Er hat mehr als 200 Wahlveranstaltungen absolviert, kreuz und quer durch 27 indische Bundesstaaten. Er hat dabei rhetorisch eingedroschen auf die Opposition, wie sie es vorher kaum je erlebt hatte. Selbst die Körpersprache des Premierministers wirkte manchmal bedrohlich, weniger souverän als sonst; er wirkte angespannt, was manche dahin deuteten, dass sich Modi seines Sieges womöglich selbst gar nicht so gewiss war.

Die Partei ist wie eine Armee

Nun aber ist an seinem Triumph nicht mehr zu rütteln. 282 Sitze brauchten Modis BJP und ihre Bündnispartner, nach den Daten vom Donnerstagnachmittag steuerte das Lager des Premiers auf 345 Sitze zu; ein komfortabler Vorsprung, mit dem er nun in eine zweite Amtszeit geht. Rajyavardhan Singh Rathore, ein früherer Oberst und Abgeordneter der BJP, sagte im Moment des Triumphs, Modi führe seine Partei «wie eine Armee» und sein Sieg zeige allen: «Indien ist mächtig.»

Überall im Land strömen am Donnerstag BJP-Anhänger jubelnd zu den Wahlkampfzentralen ihrer Partei. Bei einem Triumphzug am Nachmittag feiern sie auch den Parteichef Amit Shah wie einen König. Shah ist Modis engster Vertrauter und hat ihm den Wahlkampf organisiert. Der Parteichef konnte dabei sehr viel Geld einsetzen und sich auf ein weit verzweigtes Netzwerk an der Basis stützen, dominiert von der Kaderorganisation der Hindu-Nationalisten, dem RSS.

Für die Nehru-Gandhi-Dynastie dürfte es sehr schwer werden, sich als Gegengewicht zur BJP noch zu behaupten.

Diese Kräfte haben ihre Wähler häufig mit antimuslimischen Parolen mobilisiert. Kritiker klagen über die spalterische Strategie, die BJP hingegen lässt sich auf diese Diskussionen gar nicht ein. Sie betont vielmehr, dass sie Wähler aus allen Schichten, über alle Kastengrenzen hinweg hinter sich scharte. Der Populismus dieser Partei zielt auf die grosse Mehrheit der Hindus im Land. Und solange diese zu Narendra Modi steht, hat er auch die scharfe Kritik der intellektuellen Schichten Indiens nicht zu fürchten, die in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen hat.