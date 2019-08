«Kim will mich nicht enttäuschen»

Südkoreas Regierung berief umgehend eine Krisensitzung ein, das Vereinigungsministerium in Seoul äusserte in einer Stellungnahme «starkes Bedauern» über den neuen Raketentest.

US-Präsident Donald Trump sieht in den jüngsten Raketentests keinen Verstoss gegen seine Vereinbarung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Bei dem Treffen mit Kim in Singapur im Juni 2018 seien Kurzstreckenraketen nicht besprochen worden, twitterte Trump am Freitag.

Womöglich würden die Tests zwar gegen Uno-Resolutionen verstossen. «Aber der Vorsitzende Kim will mich nicht mit einem Vertrauensbruch enttäuschen, Nordkorea hat viel zu viel zu gewinnen – das Potenzial als Land unter Kim Jong Uns Führung ist unbegrenzt.»

Trumps Anbiederungen

Weiter schmeichelte Trump dem nordkoreanischen Machthaber: «Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, dass der Vorsitzende Kim eine grossartige und schöne Vision für sein Land hat und nur die Vereinigten Staaten, mit mir als Präsident, können diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Er wird das Richtige tun, weil er viel zu schlau ist, es nicht zu tun, und er will seinen Freund, Präsident Trump, nicht enttäuschen.»

....Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019