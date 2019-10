Erdogan will in Syrien bleiben

Als Reaktion auf die Offensive entsendete das syrische Regime von Bashar al-Assad Truppen in das Gebiet. Die Armee werde sich der türkischen «Aggression» entgegenstellen, meldete die Nachrichtenagentur Sana am Sonntagabend. Der britische Premier Boris Johnson forderte Erdogan in einem Telefonat zuvor auf, die Kämpfe zu beenden, auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel tat dies. Er höre nur immer «nein, nein», sagte Erdogan danach bei einem Auftritt in Istanbul, auf Deutsch.

US-Präsident Donald Trump riet dagegen der kurdischen YPG-Miliz zum Rückzug aus der Grenzregion. Sie habe keine Chance gegen die türkische Luftwaffe. Trump drohte der Türkei zudem mit «sehr schnellen, starken und harten Wirtschaftssanktionen», sollte sie «ihre Verpflichtungen» nicht einhalten. Dazu zählte er den Schutz religiöser Minderheiten sowie die Überwachung von IS-Häftlingen.

IS-Anhänger fliehen

Hunderte Anhänger der Terrormiliz IS sollen bereits aus einem Gefangenenlager geflohen sein. Nachdem türkische Streitkräfte das Lager Ain Issa beschossen hätten, seien fast 800 ausländische IS-Sympathisanten geflohen, teilten kurdische Behörden mit. In dem Lager leben auch mehrere Tausend Familienangehörige von IS-Kämpfern.

Im Fokus der Kämpfe standen am Sonntag vor allem die Grenzstädte Ras al-Ain und Tel Abjad. Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten die meisten Stadtteile von Ras al-Ain nach einem Gegenangriff zurückerobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Erdogan sagte dagegen, das Zentrum der Stadt sei unter türkischer Kontrolle.

Erdogan lehnte alle Vermittlungsversuche ab. «Wir werden uns nicht mit Terroristen an einen Tisch setzen», sagte er bei seinem Auftritt in Istanbul. Die Militäroperation richte sich «nicht gegen die Kurden», sondern nur gegen einen «Terrorstaat» in Nordsyrien, so Erdogan.