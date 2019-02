Er wurde zum Opfer im Kampf um die digitale Vorherrschaft

Es war sein letzter Tag in Freiheit. Es war grimmig kalt an diesem Morgen in Dandong, Smog hing über der Stadt und verlieh ihr fast etwas Mystisches. Es war der falsche Tag.

Seit ein paar Monaten lebte Michael Spavor in einer der Neubauten direkt am Fluss, dem Yalu, der Nordkorea und China trennt. Von seinem Apartment aus konnte er weit nach Nordkorea sehen. Fast jeden Tag blickte er mit dem Teleskop hinüber, er sah die Holzbaracken am anderen Ufer und natürlich die Brücke der Freundschaft. 940 Meter lang, führt sie hinüber nach Nordkorea. Es ist die einzige Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Staaten.

Die Brücke hat Dandong zu einem Schmugglernest gemacht: Chinesische Gangs dealen mit Amphetaminen aus nordkoreanischen Laboren, Kader aus Pyongyang decken sich in den Elektronikmärkten der Stadt ein. Die neusten iPads und iPhones nehmen sie mit über die Grenze. Für Michael Spavor, der davon lebte, Reisen für Touristen nach Nordkorea zu organisieren, war Dandong dennoch der richtige Ort. Vier Mal die Woche fährt der Personenzug K27 von hier nach Pyongyang.

Der falsche Ort an diesem falschen Tag war der Flughafen von Dalian, 2 Stunden und 17 Minuten braucht der Schnellzug von Dandong. Spavor wollte an jenem 10. Dezember für ein paar Tage nach Seoul fliegen. In der südkoreanischen Hauptstadt hat er viele Jahre gelebt. Auf Facebook hatte er seinen Besuch angekündigt. Mehr als 50 Leute hatte er markiert, er wolle sie alle treffen, schrieb er.

Vom Bahnhof in Dalian liess er sich zum Flughafen der Stadt fahren. Spavor hatte den falschen Pass dabei, den kanadischen. Er wurde umringt und abgeführt. Seitdem sitzt er in einer Zelle irgendwo in Nordostchina.

Der grösste Konflikt unserer Tage

Michael Spavor ist zum menschlichen Faustpfand geworden im wohl grössten Konflikt dieser Tage. Auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, auf der anderen China. Es ist ein neuer Rüstungswettlauf, einer, in dem es nicht um Panzer und Raketen geht, sondern um Bits und Bytes, um 5G, so heisst der neue Mobilfunkstandard. Wer 5G beherrscht, so haben es US-Emissäre ihren europäischen Verbündeten erklärt, der werde auf Jahrzehnte einen ökonomischen und militärischen Vorteil haben.

Das Problem der Amerikaner: Technisch liegt ausgerechnet ein chinesisches Unternehmen vorne – Huawei. In den USA ist Huawei seit 2012 geächtet, damals warnte der Kongress vor der Zusammenarbeit, da sich nicht aufklären liess, wie eng das Unternehmen mit dem chinesischen Staat verbandelt ist. In Europa jedoch hat sich Huawei in den vergangenen Jahren etabliert. In Washington will man das nun ändern. In letzter Sekunde soll China an der Marktführerschaft gehindert werden.

Wie, das wurde im vergangenen Juli in einem abgeschiedenen Ressort in Nova Scotia an der kanadischen Ostküste besprochen. Die Geheimdienstchefs der mächtigsten Abhör-Allianz der Welt, der sogenannten Five Eyes, hatten sich hierhin zurückgezogen. Beim Abendessen kamen sie auf das eigentliche Thema zu sprechen: China, Huawei und 5G.

Seit diesem Treffen sind nicht nur amerikanische Diplomaten in den europäischen Hauptstädten vorstellig geworden, sondern auch die Geheimdienste der Kanadier, Australier, Neuseeländer und Briten warnen vor den Folgen: Was wäre, wenn Peking im Krisenfall anordnet, Teile des Netzes zu stören, etwa bei einer Auseinandersetzung um Taiwan? Kein autonomes Auto, das dann noch fahren würde, selbst normale Autos wären nur noch eingeschränkt nutzbar, weil Grossteile der Bordelektronik in die Cloud ausgelagert werden sollen, lahmgelegte Krankenhäuser, Produktionsanlagen, die stillstehen.

Ahnungslos im Fadenkreuz

Michael Spavor hat mit all dem nichts zu tun, ausser dass er Kanadier ist. In seinem Heimatland wurde am 1. Dezember, zehn Tage vor seiner Verhaftung, in Vancouver die chinesische Staatsbürgerin Meng Wanzhou festgenommen – wie er am Flughafen. Meng ist die Finanzchefin von Huawei. Ein Bundesgericht in New York wirft ihr vor, den Bruch amerikanischer Iran-Sanktionen vertuscht zu haben. Wird sie in die USA ausgeliefert, droht ihr eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren. Elf Tage sass Meng in einem Frauengefängnis. Seitdem ist sie frei, sie trägt eine elektronische Fussfessel. Umgerechnet 10 Millionen kanadische Dollar musste sie als Kaution ­hinterlegen, umgerechnet 7,6 Millionen Franken. Das chinesische Neujahrsfest hat sie im Kreis ihrer Freunde gefeiert, in ihrer Villa in Vancouver. Und Michael Spavor bleibt in Gewahrsam.

Michael Spavor bot Reisen von China nach Nordkorea an: Seit dem 10. Dezember sitzt er in Haft. Foto: Keystone

«Solche Massnahmen sind Ausdruck einer neuen Härte, wie Peking versucht, international seine Interessen durchzusetzen», sagt Mikko Huotari, stellvertretender Direktor des Mercator Institute for China Studies in Berlin. Seit der Verhaftung von Meng Wanzhou sind die Beziehungen zwischen Ottawa und Peking am Boden. «Was ich weiss, ist, dass Präsident Xi Jinping darüber sehr wütend war», sagte John McCallum, der bis vor wenigen Tagen kanadischer Botschafter in Peking war. Inzwischen hat Kanada eine Reisewarnung für seine Bürger herausgegeben. Spontane Verhaftungen seien nicht auszuschliessen.

Jon Dunbar hat für sich entschieden, nicht mehr nach China zu fliegen. Er ist Kanadier und einer von Michael Spavors Freunden in Seoul. Seit vielen Jahren arbeitet er für die englischsprachige «Korea Times». «Michael und ich wollten uns am Dienstag, also dem 11. Dezember, bei einer Veranstaltung der Royal Asiatic Society sehen», sagt Dunbar. Ein kauziger britischer Anwalt, der viele Jahre in Pyongyang gelebt hatte, sollte einen Vortrag halten. Jon Dunbar war da, auch viele andere Freunde. «Nur Michael fehlte. Da wurden wir misstrauisch», sagt Dunbar.

Schon am Abend zuvor hatte Spavor einen Termin platzen lassen. Eigentlich wollte er gleich nach der Landung im Craftworks einkehren, einer Kneipe mit angeschlossener Brauerei. Der Betreiber ist Leo Jehn, der älteste Freund von Spavor. Sie stammen beide aus Calgary. 1996 zogen sie nach Seoul. Jehn war damals 22, Spavor 21 Jahre alt. Einmal nach Asien für ein verrücktes Jahr, das war der Plan, sie blieben.

2005 bekam Spavor das Angebot, nach Pyongyang zu ziehen. Er lebte im Diplomatenviertel und unterrichtete Englisch, bezahlt von einer katholischen Hilfsorganisation aus Kanada. «Das waren seine glücklichsten Monate», erzählt Jon Dunbar. «Dort hatte er das Gefühl, Menschen zusammenzubringen, ihnen zu helfen.» Nach einem halben Jahr war Schluss. Das Regime in Pyongyang wies fast alle Hilfsorganisationen aus.

Cocktails trinken mit Kim Jong-un

Michael Spavor machte sich selbstständig und organisierte Reisen nach Nordkorea, vier bis fünf Trips pro Jahr. Dafür zog er nach China, denn nur von dort kann man nach Nordkorea einreisen. Zwei Mal begleitete Spavor den ehemaligen Basketballprofi Dennis Rodman nach Pyongyang. Als Rodman den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un traf, übersetzte Spavor, drei volle Tage. Fotos zeigen ihn auf Kims Jacht, sie trinken Cocktails, der Diktator raucht.

Die chinesischen Behörden werfen ihnen Aktivitäten vor, die «die nationale Sicherheit» gefährden, was genau sie damit meinen, bleibt unklar.



In Seoul machten sich die Freunde im Dezember ganz grosse Sorgen. Seit Tagen gab es keine Nachricht von Michael Spavor. Bei Anrufen auf seinem chinesischen Handy ertönte das Freizeichen, er nahm aber nicht ab, SMS blieben unbeantwortet. «Dass ihm etwas zugestossen ist, war uns klar, nur was, das wussten wir nicht», sagt Dunbar. Sie erkundigten sich bei der Fluggesellschaft, bei der kanadischen Botschaft, beim südkoreanischen Grenzschutz. In Seoul war er nicht. Aber wo könnte er sein? Waren es die Nordkoreaner? Hatte er Streit mit Schmugglern in Dandong? Am Mittwochabend, dem 12. Dezember, meldeten die ersten Nachrichtenagenturen, dass zwei Kanadier in China verhaftet worden seien. Revanche für Meng Wanzhou. «Da wusste ich, sie haben Michael», sagt Dunbar. Am Tag darauf wurden die Namen bekannt gegeben: Michael Kovrig und Michael Spavor.

Die chinesischen Behörden werfen ihnen Aktivitäten vor, die «die nationale Sicherheit» gefährden, was genau sie damit meinen, bleibt unklar. Nur so viel: «Es besteht kein Zweifel, dass diese beiden kanadischen Bürger in China die Gesetze und Vorschriften unseres Landes verletzt haben», sagt der chinesische Generalstaatsanwalt. Sein Schwert ist das neue Sicherheitsgesetz, das 2015 in Kraft trat. Wie so viele Verordnungen, die in den vergangenen Jahren in China verabschiedet worden sind, ist das Gesetz sehr schwammig und weitreichend formuliert.

Die Behörden können nationale Sicherheitsüberprüfungen zu politischen, militärischen, wirtschaftlichen, finanziellen, kulturellen, technologischen, nuklearen, ökologischen und religiösen Themen anordnen. Der Geltungsbereich ist ähnlich umfassend, sowohl der Cyberspace als auch der Weltraum, die Tiefen des Ozeans und die Polarregionen sind Teil der nationalen Sicherheitssphäre Chinas. Die Gesetze können jederzeit gegen jeden verwandt werden. Gegen Chinesen sowieso, und wie man sieht auch gegen Ausländer.

«Nach ein paar Tagen haben wir das erste Lebenszeichen von Michael bekommen», erinnert sich Jon Dunbar. «Obwohl er in Haft sass, machte sich irgendwer in seinem Facebook-Account zu schaffen. Man konnte sehen, dass Michael online war. Nur er selbst war es wohl nicht.» Die Staatssicherheit? «Wir gehen davon aus, leider», sagt Dunbar. Der ganz grosse Konflikt im Kleinen.

