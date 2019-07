Demonstranten nehmen Flughafen in Hongkong ein

Hunderte Demonstranten haben sich am Freitag zu Protesten im Flughafen von Hongkong versammelt. Ziel ist es laut den Organisatoren, insbesondere Besucher vom chinesischen Festland über die Anti-Regierungsproteste in der Sonderverwaltungszone zu informieren. Die schwarz gekleideten Demonstranten riefen in der Ankunftshalle Protestparolen, schwenkten Banner und verteilten Flyer an die Reisenden.