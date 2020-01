An der Frontlinie des Brexit

Wer die Bedeutung des Ärmelkanals als Bruchlinie, als Graben und Verbindung, als Metapher für das Verhältnis von britischer Insel und Kontinent verstehen will, der muss hier anfangen: über den viel besungenen «white cliffs of Dover». Nur um dann sehr schnell zu verstehen, dass die Insellage in der Nordsee, die durch den Untergang einer Landbrücke nach einem Tsunami vor 8000 Jahren geformt wurde, in den Köpfen vieler Engländer eine viel grössere Rolle spielt als in der Realität.