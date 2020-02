Zwischen Rassismus und Hysterie

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus führt nun dazu, dass einerseits Menschen, die von ihrer Umwelt als Asiaten eingeordnet werden, unter den Generalverdacht gestellt werden, infiziert zu sein. Zum anderen werden alte rassistische Stereotype neu verbreitet. In vielen westlichen Staaten sind Staatsbürger von diesen Angriffen ebenso betroffen wie dort lebende Asiaten oder Touristen.

Unter dem Hashtag «JeNeSuisPasUnVirus», «Ich bin kein Virus», berichten in Frankreich Betroffene auf Twitter davon, wie sie aus Regionalzügen gedrängt wurden, wie sich umstehende in ihrer Gegenwart sofort einen Schal vor den Mund ziehen, wie Menschen ihre Kinder «vor Chinesen» warnen. Die «JeNeSuisPasUnVirus»-Bewegung wurde von einer anonymen Twitternutzerin lanciert, die in einer längeren Botschaft den anti-asiatischen Rassismus beschreibt, den sie erlebt. Sie fragt unter anderem, ob man daran erinnern müsse, dass «Asien ein Kontinent ist und kein Land».

«Sind hier alle Chinesen krank?»

Der Hashtag wird inzwischen auch in Deutschland genutzt, so von dem Betreiber eines asiatischen Supermarktes in Köln. Yen Souw Tain, Chef des Heng Long Marktes, der auf aus Asien importierte Lebensmittel spezialisiert ist, berichtete auf Facebook und später auch in lokalen Medien, wie eine Frau ihre Tochter vor Betreten des Ladens aufforderte, sich einen Schal vors Gesicht zu ziehen. Die Tochter habe daraufhin gefragt, ob «hier alle Chinesen» krank seien.

Je suis ChinoisMais je ne suis pas un virus!!Je sais que tout le monde a peur au virus, mais pas de préjugé, svp.#JeNeSuisPasUnViruspic.twitter.com/38bUTNWj3t — Lou Chengwang (@ChengwangL) January 28, 2020

Bereits der Verdacht, dass das Virus seinen Ursprung in einem Wildtiermarkt in Wuhan genommen haben könnte, hat im Netz für viele rassistische Angriffe geführt. Das Video einer Bloggerin aus China war zuletzt vielfach im Netz geteilt worden, in dem sie eine Suppe mit einer gekochten Fledermaus ass. Die Aufnahme war, wie sich schliesslich herausstellte, drei Jahre alt und in Palau aufgenommen worden, einem Inselstaat im Pazifischen Ozean.

Chinas Aufstieg zu einer Wirtschafts- und Militärmacht hat in den vergangenen Jahren auch besonders bei den asiatischen Nachbarstaaten neues Misstrauen geschürt. In vielen Ländern und Regionen in Asien gibt es auch seit Langem Unmut über die Masse der Touristen aus China. Sie werden häufig als «schmutzig» oder laut diffamiert. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, warum die Stimmung in den vergangenen Wochen so schnell so aggressiv gegenüber vielen Festlandchinesen geworden ist.