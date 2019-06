Wo Abtreibung Sünde ist

Beall leitet das St. Maximilian Kolbe Center for Life, eine von einer katholischen Stiftung getragene Gesundheitspraxis in Macon, im ländlichen Teil von Georgia. Die Praxis nennt sich Crisis Pregnancy Center, Zentrum für Krisenschwangerschaften also. Das ist die bei amerikanischen Abtreibungsgegnern geläufige Bezeichnung für Organisationen, die Frauen davon abhalten wollen, ihre Schwangerschaft abzubrechen. Je nach Schätzung gibt es in den USA zwischen 2300 und 3500 solcher Zentren. Es ist ein später Nachmittag im Juni, die letzte Patientin ist eben gegangen, und Beall, 50 Jahre alt, rosa Strickjacke über blauem Kleid, Perlmuttkette, nimmt sich Zeit für einen Rundgang.

Ann Beall zeigt im Crisis Pregnancy Center ein Plastikmodell eines Fötus. Foto: Alan Cassidy

Sie zeigt das Ultraschallgerät, mit dem sich Frauen kostenlos untersuchen lassen können. Sie zeigt die Kinderkleider und Windeln, mit denen sich Frauen eindecken können, und die Regale mit Baby-Ratgebern. Sie bleibt stehen vor einem Set von Plastikmodellen, das einen Fötus in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft darstellt. «Hier, schauen Sie, schon in der siebten Woche erkennt man so viele Details!» In einem weiteren Raum ist ein Student gerade dabei, eine Simulation zu programmieren, bei der sich die Besucher in einen Achterbahnwagen setzen, eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und innerhalb einer Gebärmutter der Entstehung eines Babys beiwohnen, von der Befruchtung der Eizelle bis zur Geburt.

Dann setzt sich Beall, die selbst Mutter von drei Kindern ist, in ihr Büro und erzählt von ihrer Mission: alle Frauen umzustimmen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Schwangerschaft abzubrechen – «ihr Kind zu töten», wie sie es nennt.

Gegen alle Proteste

Georgia ist einer von sieben US-Bundesstaaten, die allein in diesem Jahr ein sogenanntes Herzschlag-Gesetz ver­abschiedet haben. Es verbietet Abtreibungen ab der sechsten Woche einer Schwangerschaft, ab jenem Zeitpunkt also, an dem sich bei einem Embryo ein Herzschlag feststellen lässt. Viele Frauen wissen da noch nicht, dass sie schwanger sind. Ausnahmen sind lediglich für Vergewaltigungen und Inzest vorgesehen oder für den Fall, dass das Leben der Mutter bedroht ist. Möglichst keine Abtreibungen: Das ist das erklärte Ziel der Republikaner, welche die Verschärfung durch das Parlament peitschten – gegen den Protest von Frauenrechtsgruppen, gegen den Protest der in Georgia wichtigen Filmindustrie.

Möglichst keine Abtreibungen: Das ist auch das Ziel von Beall. «Es gibt immer eine bessere Alternative», sagt sie. Damit das auch die Frauen so sehen, die schwanger zu ihr kommen, unternimmt Beall einiges. Sie organisiert ärztliche Betreuung, vermittelt Unterstützung im Haushalt, leitet Kinderbetreuung in die Wege. Die Gegend rund um Macon ist arm, die Frauen, die sich an Beall wenden, sind mehrheitlich schwarz, oft kommen sie aus zerrütteten Familien. «Viele von ihnen haben bereits Kinder, wenn sie schwanger zu uns kommen. Sie sind verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie sie ein weiteres Kind durchbringen sollen. Wir zeigen ihnen, dass es möglich ist.» Beall nennt die Frauen «my moms», meine Mütter.

Will Frauen davon abhalten, ihre Schwangerschaft abzubrechen: Ann Beall, Leiterin des St. Maximilian Kolbe Center for Life. Foto: Alan Cassidy

Logistische Hilfe also – und Gespräche. Beall redet sanft, im Singsang der Südstaaten, aber in der Sache ist sie hart. Nein, es gebe keinen Grund, der eine Abtreibung rechtfertige, auch nicht eine Vergewaltigung. «Wer wird denn damit bestraft?», fragt sie. «Das Baby im Mutterleib. Natürlich ist es schrecklich, wenn ein Kind auf diese Weise empfangen wird. Aber das Kind trifft keine Schuld. Das ist das einzige Verbrechen, bei dem wir das Opfer bestrafen.» Was ist mit dem Recht jeder Frau, über ihren eigenen Körper zu bestimmen? «Wenn man einmal schwanger ist, ist da eben auch ein anderer Mensch da drin. Ein Mensch, der ebenso Schutz verdient.» Die meisten Frauen spürten dies. «Ein Drittel meiner Mütter hat bereits eine Abtreibung hinter sich. Die Schuldgefühle lassen sie nie mehr los.»