Wie sich Trump noch vom Makel des Impeachment befreien könnte

Der Republikaner Richard Nixon übrigens entging 1974 einem Impeachment, indem er kurz zuvor von seinem Amt zurücktrat. Was Clinton, Johnson und Nixon eint: Die Kandidaten ihrer jeweiligen Parteien haben die anschliessenden Präsidentschaftswahlen verloren.

Trumps Basis zweifelt nicht am Präsidenten

Trump kann jetzt beweisen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Seiner Wahlkampagne jedenfalls hätte kaum etwas Besseres passieren können als das Impeachment. Die Republikanische Partei und Trumps Kampagne geben an, dass sie allein am Tag nach dem Impeachment fünf Millionen Dollar an Spenden eingenommen hätten. Im November waren es der Partei zufolge mehr als 20 Millionen Dollar. Seit die Impeachment-Ermittlungen im September formal eröffnet wurden, hätten sich zudem 600'000 Freiwillige gemeldet, die Trumps Wiederwahl sichern wollten.

Das Impeachment hat an Trumps Basis nicht etwa Zweifel am Präsidenten aufkommen lassen. Es hat sie vielmehr noch in dem Glauben bestärkt, Trump sei ihr Heilsbringer. Das Verfahren passt perfekt in die Geschichte, die Trump von Beginn an erzählt hat: Die Washingtoner Eliten seien hinter ihm her, weil sie ihn und seine Anhänger hassen würden. Erst hätten sie seine Präsidentschaft zu verhindern versucht, und als das nicht gelungen sei, hätten sie alles daran gesetzt, ihn aus dem Amt jagen.

Sollten die Demokraten hoffen, dass das Impeachment die Anhänger Trumps umstimmt, dürften sie sich täuschen. Allerdings gibt es auch unter den Anhängern der Demokraten eine Wut auf Trump, die sich in Stimmen für einen demokratischen Kandidaten umwandeln lassen kann. Ob das Impeachment aber in den knapp zehn Monaten bis zur Präsidentschaftswahl noch die entscheidende Rolle spielen wird, sei mal dahingestellt. Bis dahin, sagte kürzlich der republikanischer Stratege Corry Bliss, «wird die Welt noch 500 Mal untergehen».

