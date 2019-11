«Wie ein Zwölfjähriger in einem Flughafen-Tower»

Für Donald Trump zu arbeiten, muss nervenaufreibend sein. Beispielsweise geraten Mitarbeiter nach dem Aufwachen am Morgen in Panik, wenn sie sehen, welche wilden Ankündigungen der Präsident wieder auf Twitter gemacht hat. Sie müssen zuschauen, wie der Präsident von einer selbstverursachten Krise in die nächste schlittert. Und sie erleben einen unflätigen Mann, der sexistische und rassistische Äusserungen von sich gibt. Und der auch glaubt, dass er als Präsident über Recht und Gesetz steht.