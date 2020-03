Jair Bolsonaro wurde negativ auf das Coronavirus getestet

Jetzt ist das reichlich bizarre Szenario, dass der Präsident zum Protestmarsch gegen demokratisch gewählte Institutionen aufmarschieren lässt, vorerst vom Tisch: «Wir können die Gesundheit der Menschen nicht einem Risiko aussetzen», sagte Bolsonaro.

Bolsonaro liess Ärzte ausweisen

Auch sonst läuft es für Bolsonaro schlecht. Die Börse in São Paulo erlebte einen dramatischen Absturz, der Zerfall des Ölpreises ist für das halbstaatliche Ölunternehmen Petrobras ein grosses Problem.

Das Versprechen, die Wirtschaft zu stabilisieren, war einer der Hauptgründe für Bolsonaros Wahl. Entsprechend treffen ihn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus, die er ganz offensichtlich massiv unterschätzt hat, schwer. Genüsslich zählen jetzt Journalisten wie der in Brasilien wohnhafte Amerikaner Glenn Greenwald von der Internetplattform «The Intercept» und politische Gegner wie die Ex-Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff die Fehleinschätzungen und Verharmlosungen des Rechtspopulisten auf.

Corona hat Lateinamerika erfasst

Zu einem Problem könnte für Bolsonaro auch werden, dass er das Gesundheitswesen stark zurückgebaut hat. Seine Vorgängerin Dilma Rousseff holte Tausende kubanische Ärzte ins Land. Bolsonaro schickte sie wieder nach Hause mit der Begründung, die Ärzte würden politische Propaganda verbreiten.

Das alles wird Jair Bolsonaro in den nächsten Tagen um die Ohren fliegen. Gemäss WHO sind in Brasilien 77 Fälle offiziell erfasst. Da die Politik das Problem unterschätzt hat und kaum Menschen getestet hat, dürften es noch viel mehr sein.

In ganz Lateinamerika ist Corona unterdessen das alles beherrschende Thema. Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru und Venezuela kündigten gestern an, Flüge aus Europa zu verbieten. In der Region gibt es insgesamt inzwischen mehr als 250 bestätigte Corona-Ansteckungsfälle. Mindestens drei Menschen starben bisher in dieser Weltregion an dem neuartigen Erreger.