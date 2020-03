Welche Politiker mit der Corona-Krise überfordert sind

Verharmlosen, ablenken, verunsichern: Einige Politiker sind in der aktuellen Corona-Krise völlig überfordert. Vor allem Populisten fallen mit einem Schlingerkurs und Falschaussagen auf. Nachfolgend eine nicht abschliessende Aufzählung:

Matteo Salvini

Noch am 27. Februar forderte Salvini die Italiener in einem Video auf, wieder arbeiten zu gehen und das Leben zu geniessen. Als ob nichts gewesen wäre. Dabei gab es schon vor dem Shutdown im ganzen Land Sperrzonen und offizielle Warnungen. Später wollte er ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen unter Quarantäne stellen. Ein offensichtlicher Versuch, das Thema Migration zu reaktivieren. Ausgerechnet einer ausländischen Zeitung, der spanischen «El País», sagte er, die italienische Regierung sei unfähig, die Herausforderung des Coronavirus zu meistern. Für viele Italiener grenzte das fast schon an Landesverrat.