Was macht eigentlich Greta Thunberg in Amerika?

Thunbergs Amerikareise wird also kürzer als geplant, was die Schwedin zwar bedauert, sie betont in einem Tweet aber, es gehe nicht um sie und ihre Erlebnisse, sondern um den Klimaschutz.

An Erlebnissen dürfte es der jungen Schwedin nach etwas mehr als zwei Monaten in Nordamerika trotzdem nicht mangeln. Sie sprach in New York vor den Vereinten Nationen und in Washington vor dem US-Kongress. Dort traf sie auch Ex-Präsident Barack Obama und war in der «Daily Show» von Trevor Noah, dem Halbschweizer Comedystar. In Montreal führte sie die Klimademonstration vom 28. September mit 500’000 Teilnehmern an.

Von Montreal aus reiste Thunberg zuerst in Kanada weiter, sah Wale in Québec und besuchte einen Gnadenhof in der Nähe von Toronto, bevor es zurück in die USA ging.