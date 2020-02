War Trump ehrlich zum Volk? Seine Rede im Faktencheck

Eineinhalb Stunden lang sprach Donald Trump vor dem US-Kongress und vor Millionen amerikanischer Fernsehzuschauer. Er lobte vor allem sich selbst und seine Erfolge, die Rede war mehr eine Wahlkampfrede als eine an die Nation. Grösstenteils hielt er sich an das Manuskript, war für seine Verhältnisse ungewohnt diszipliniert – und doch machte Trump auch in der wichtigsten aller Ansprachen fragwürdige Aussagen. Drei Zitate auf dem Prüfstand: