USA verhängen neue Iran-Sanktionen

Trotz der ablehnenden Haltung Ruhanis hält Trump ein persönliches Treffen zwischen ihm und dem iranischen Präsidenten nach wie vor für möglich - zum Beispiel am Rande der Uno-Vollversammlung Ende September in New York. «Sicher, alles ist möglich», sagte Trump auf eine entsprechende Frage von Journalisten. Er schloss aber aus, dass die USA als Vorbedingung für ein solches Treffen Sanktionen gegen den Iran aufheben könnten.

Rohani schliesst Gespräch aus

Rohani hatte im Konflikt mit den USA vor einigen Tagen noch für mehr Diplomatie plädiert. «Wenn mir klar ist, dass ich mit einem Treffen die Probleme der Iraner lösen könnte, dann werde ich das definitiv tun», hatte er gesagt. Beobachter in Teheran sahen das als Einstimmung auf ein mögliches Treffen von Rohani mit Trump am Rande der bevorstehenden Uno-Vollversammlung.

Am Dienstag hatte sich Rohani jedoch wieder völlig anders geäussert und ein bilaterales Gespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen ausgeschlossen. «Bilaterale Gespräche (mit den USA) standen nie auf der Agenda und stehen auch jetzt nicht», sagte er im iranischen Parlament. Es habe zwar von verschiedenen Seiten Vorschläge für solch ein Treffen gegeben, aber Irans Antwort sei stets negativ gewesen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind extrem gestiegen, seitdem die USA im vergangenen Jahr einseitig aus dem internationalen Atomabkommen ausgestiegen waren.

Teheran hielt sich ein Jahr lang weiter an das Abkommen, das die Entwicklung einer iranische Atombombe verhindern soll. Seit Juni aber änderte auch der Iran seine Politik und begann, wichtige Teile des Abkommens im Bereich der Atomtechnik zu verletzen.