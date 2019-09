Und plötzlich geht alles ganz schnell

Am Donnerstag wird schliesslich auch Joseph Maguire, der geschäftsführende Chef der US-Geheimdienste, zu einer Anhörung vor einem Kongressausschuss erwartet. Es war Maguire, der dem Generalinspektor der Geheimdienste untersagte, die Beschwerde des Whistleblowers an den Kongress weiterzuleiten, obwohl dieser sie für «dringend» befand.

Bis vor kurzem stellten sich viele eher konservative Demokraten gegen ein Impeachment. Jetzt haben sie ihre Meinung geändert.

Es gab jedoch bisher wenig Hinweise darauf, dass die Trump-Regierung plötzlich für mehr Transparenz sorgen will. Bereits in den vergangenen Monaten hatte sie gegenüber dem Kongress in verschiedensten Fragen Rechenschaft verweigert. Am Montag sagte Trump allerdings, dass er «vielleicht» ein Transkript seines Telefonats mit Selenski veröffentlichen werde: «Ich könnte das sehr leicht tun, aber ich würde es lieber nicht machen.» Er habe nichts zu verbergen, Gespräche unter Staatschefs müssten aber vertraulich bleiben, weil sonst kein offener Dialog möglich sei.

Am Dienstag bestätigte Trump dann, dass er die Militärhilfe an die Ukraine zurückbehalten habe. Er begründete dies damit, dass andere Staaten einen grösseren Beitrag leisten sollten: «Deutschland, Frankreich und andere Länder sollen Geld zur Verfügung stellen, das habe ich von Anfang an gesagt.»

Neue Töne bei moderaten Demokraten

Die Frage ist, was die Demokraten tun, wenn der Donnerstag vorbei ist – und die Administration sich nicht bewegt hat. Eine Vorentscheidung dazu fällt womöglich schon vorher. Am Dienstag wollte sich Pelosi mit der Parteiführung und anschliessend auch mit der Fraktion zu einer Aussprache treffen. Bereits zuvor verkündete ein Demokrate nach dem anderen, dass er oder sie eine Entscheidung getroffen habe. «Es ist jetzt Zeit zu handeln», rief der langjährige Abgeordnete und Bürgerrechtler John Lewis im Kongress. «Wenn wir jetzt nichts tun und alles weiterhin verzögern, verraten wir das Fundament unserer Demokratie.» Lewis hatte sich in der Frage nach einem Impeachment lange zurückgehalten, sein Wort hat bei den Demokraten Gewicht.

Und kurz darauf stimmte auch Biden in die Rufe von Demokraten ein, die ein schärferes Vorgehen verlangen. Trump müsse der Aufforderung aus dem Kongress nach Auskunft nachkommen. «Wenn er sich weigert, bleibt dem Kongress keine andere Wahl, als Anklage gegen ihn zu erheben», sagte ein Sprecher Bidens.