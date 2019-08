Trumps Erfolg ist ohne Verschwörungstheorien undenkbar

Der absurde Tweet wurde wenig später von Donald Trump aufgegriffen, der Retweet des Präsidenten erreichte 63 Millionen Follower. Empört erklärten daraufhin Trumps zahlreiche Feinde, er habe seinen Vorgänger des Mordes bezichtigt. Wie immer bei seinen Vorstössen ins Reich der Paranoiker focht es Trump nicht an: Williams sei ein «hoch angesehener Kommentator», und überhaupt habe es sich ja um einen Retweet gehandelt. «Das war nicht von mir», so Trump.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s deadI see #TrumpBodyCount trending but we know who did this! RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide#ClintonBodyCount#ClintonCrimeFamilypic.twitter.com/Y9tGAWaAxX

— Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019