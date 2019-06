Trump wirft «New York Times» Hochverrat vor

Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....

Die Zeitung hatte unter Berufung auf derzeitige und ehemalige Regierungsbeamte berichtet, dass die USA Software in das russische Stromnetz und andere Ziele einschleusten. Dies diene zum einen als Warnung und zum anderen dazu, die USA im Fall eines grösseren Konflikts mit Russland zu Cyberangriffen zu befähigen, berichtete das Blatt.

Der Bericht sei «nicht wahr», twitterte Trump und bezeichnete die Medien erneut als «korrupt» und Journalisten als «Feinde des Volkes». «Ist es zu glauben, dass die scheiternde ‹New York Times› gerade eine Geschichte gebracht hat, wonach die USA Cyberangriffe auf Russland erheblich verstärken», schrieb Trump. Dies komme «Hochverrat» gleich.

.....ALSO, NOT TRUE! Anything goes with our Corrupt News Media today. They will do, or say, whatever it takes, with not even the slightest thought of consequence! These are true cowards and without doubt, THE ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Juni 2019