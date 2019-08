Trump will Migranten unbefristet in Grenzlagern festhalten

Die Flores-Vereinbarung legt auch Standards für die angemessene Versorgung der Kinder in den Haftzentren fest. Das Weisse Haus versicherte nun, die angestrebte Neuregelung solle sicherstellen, dass die Kinder «sicher» und «gut versorgt» in diesen Zentren untergebracht seien. Die bisherigen Zustände in solchen Zentren werden allerdings vielfach als menschenunwürdig kritisiert.

Die 20-Tage-Frist war der Grund, warum die US-Regierung im vergangenen Jahr damit begonnen hatte, minderjährige Einwanderer an der Grenze von ihren Eltern zu trennen. Die Eltern konnten so unbefristet als Straftäter festgehalten werden, während ihre Kinder auf Heime oder an Pflegeeltern im ganzen Land verteilt wurden. Nach einem Aufschrei der Entrüstung in Teilen der US-Öffentlichkeit liess Trump die Praxis jedoch nach sechs Wochen offiziell wieder beenden.

Die ACLU prangerte jedoch erst kürzlich an, dass die Praxis der Familientrennungen weitergehe. An der Grenze zu Mexiko hätten die US-Behörden binnen eines Jahres fast tausend Einwandererkinder von ihren Eltern getrennt, erklärte die Organisation.