Trump überrumpelt seine Gegner mit Youtube-Offensive

Facebook lässt Politikern freie Hand

2016 buchten Trump und Hillary Clinton Masthead-Anzeigen, und im vergangenen Jahr schaltete Trump dort Werbung, während die demokratischen Kandidaten im Juni zum ersten Mal im Fernsehen miteinander debattierten. Bislang hat aber noch kein Politiker im Vorfeld einer Wahl die Youtube-Startseite für mehrere Tage unter Beschlag genommen.

Genau wie in Deutschland gibt es in den USA Regeln für politische Werbung in Wahlkämpfen, die allen Kandidaten die gleichen Chancen sichern sollen. Die Vorgaben gelten aber nur für TV- und Radiosender, im Netz ist die Regulierung noch nicht angekommen. Diesen Werbe-Wild-West wollen Demokraten und Republikaner zu ihren Gunsten nutzen. Sie pumpen enorme Summen in den Digitalwahlkampf.

Mindestens eine Milliarde Dollar werde Trumps Wahlkampf kosten, sagte sein Kampagnenmanager Brad Parscale im vergangenen April. Die Hälfte davon werde er für die digitale Strategie und Online-Werbung ausgeben. Parscale weiss, was er tut. «Trump wurde gewählt, weil er die beste digitale Anzeigenstrategie hatte, die ich je gesehen habe», schrieb ein Facebook-Manager in einem internen Memo, das Anfang des Jahres öffentlich wurde. «Trump gewinnt den Online-Krieg», bilanzierte die New York Times.

Auf Facebook können Trump und andere Kandidaten dabei fast alles machen, was sie wollen. Das Unternehmen hat Politiker von Faktenchecks ausgenommen und kennzeichnet selbst eindeutige Falschbehauptungen nicht. Das gilt auch für Anzeigen. Der US-Präsident und seine Herausforderer dürfen auf Facebook Lügen verbreiten und können dann auch noch Geld dafür bezahlen, dass Millionen Menschen den Unsinn sehen.