Tödliche Untätigkeit

Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador weiss genau, was bei den Wählern ankommt. Gerne erzählt er in seiner morgendlichen Presserunde von Erfolgen im Kampf gegen Korruption oder von Erlösen aus der Versteigerung beschlagnahmter Luxuskarossen. Alles schön, alles gut, die Umfragewerte liegen bei mehr als 70 Prozent. Nun aber stösst seine populistische Politik an Grenzen, an tödliche Grenzen.