Nun betet Nancy Pelosi für den Präsidenten

Dass muss Pelosi sagen. Nur so kann sie Trumps Vorwurf kontern, das Amtsenthebungsverfahren sei eine «Hexenjagd» der Demokraten, deren einziges Motiv der Hass auf ihn sei. Aber die möglichen wahltaktischen und parteipolitischen Folgen verschwinden natürlich nicht dadurch, dass Pelosi sie negiert. Diese potenziellen Folgen waren ja der Grund, warum sie sich so lange gegen ein Impeachment gesperrt hat. Sie fürchtete, dass das politische Theater, das ein Impeachment mit sich bringt, den Demokraten unterm Strich im Wahljahr 2020 mehr schadet als nutzt. Ob das so kommt, ist offen. Allerdings zeigen die Umfragen bisher auch nicht, dass das Impeachment Trump politisch besonders wehtut.

Für Pelosi bleibt das Amtsenthebungsverfahren daher riskant. Vielleicht reagierte sie deswegen so dünnhäutig, als der Reporter des rechtskonservativen Rundfunknetzwerks «Sinclair» sie fragte, ob sie Trump «hasst». Pelosi ging zornig auf den Journalisten los. Sie sei Katholikin und empfinde niemandem gegenüber Hass, erwiderte sie. «Ich bete für den Präsidenten.»