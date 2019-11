Mike Pence könnte Trumps nächstes Opfer werden

Aber Trump hat seitdem vor allem unter weissen Frauen aus den Vorstädten an Zustimmung verloren. Haley, die im konservativen South Carolina bis 2017 Gouverneurin war, könnte Frauen zurückgewinnen, die an Trump verzweifeln. Und die evangelikalen Christen dürften Trump auch so die Treue halten. Er hat ihnen mit zwei neuen konservativen Richtern am Supreme Court, dem obersten Gericht der USA, ohnehin den grössten Wunsch schon erfüllt. Eine zweite Amtszeit Trumps würde eine Fortsetzung dieser Politik garantieren.

Trump muss zudem unter schwarzen Wählern zulegen. Haley, in Bamberg, South Carolina geboren, ist die «stolze Tochter indischer Immigranten», wie sie sagt. Damit könnte sie für schwarze Wähler ein besseres Angebot sein als ein weisshaariger weisser Mann wie Pence.

Pence benimmt sich, als wäre er der Hausmeister, nicht der Vizepräsident

Trump ist mit Pence zudem nie richtig warm geworden. Er sieht in ihm kaum mehr als einen «guten Christen», was in Trumps Welt kein Lob ist. Pence hat immer wieder bewiesen, dass er sich nicht die Hände schmutzig machen will. Zuletzt in der Ukraine-Affäre, die in einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump münden könnte. Pence hat in den vergangenen Wochen den Eindruck erweckt, als hätte er mit allem nichts, aber auch gar nichts zu tun gehabt. Als wäre er nicht der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, sondern der Hausmeister.

Trump scheint das nicht zu mögen. Ende September hat er die Presse aufgefordert, sich doch bitte auch jene Gespräche anzusehen, die Pence mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij geführt hat. Das klang ein bisschen wie eine Drohung gegen Pence. Womöglich richtete sich die Drohung aber mehr gegen abtrünnige Republikaner im Senat. Fallen nämlich Trump und Pence über ein Impeachment, dann würde in der verfassungsgemässen Rangfolge automatisch die Führerin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, Nancy Pelosi, ins Oval Office einziehen. Ein Albtraum für die Republikaner im Kongress.

Pence kann besonders gefährlich werden, dass Trump zunehmend Grund hat, seine Loyalität in Frage zu stellen: Wenige Wochen vor der Wahl 2016 etwa soll Pence führenden Republikanern seine Bereitschaft signalisiert haben, die Kandidatur zu übernehmen, sollten sie Trump loswerden wollen. Das war kurz nachdem ein Video öffentlich wurde, in dem Trump damit prahlte, dass er Frauen einfach an die «Pussy» fassen könne, weil er ja berühmt sei. Der Skandal hat viele Republikaner schockiert. Sicher auch den tiefreligiösen Mike Pence.