Mexikos Präsident verlost seine Boeing

Kaufen wollte den fliegenden Palast allerdings bis heute niemand, obwohl es nur noch rund 125 Millionen Dollar wert ist. Wartung und ein Standplatz in einem Hangar in Kalifornien haben Mexikos Staatskasse seit Amlos Amtsantritt 1,6 Millionen Dollar gekostet. Nun soll das von den Reichen und Mächtigen dieser Welt verschmähte Flugzeug nach Mexiko zurückkehren.

Das Innere des Dreamliners des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Foto: Regierung von Mexiko

Auch das Schlafgemach ist ansprechend. Foto: Regierung von Mexiko

Und was wird dort mit ihm geschehen? Bei einer Pressekonferenz schlug Amlo vor, die José María Morelos y Pavón an einen gewöhnlichen Bürger zu verlosen. Raunen im Saal. An einen gewöhnlichen Bürger? Ja, vorausgesetzt, dass er es nicht unter Wert verscherbele, und wenn er es vermieten wolle, müsse der oder die Glückliche ein Unternehmen besitzen, das dafür zugelassen sei. Allgemeines Kopfschütteln, ätzender Spott in den sozialen Medien.

«Wenn ich das Flugzeug gewinne», lautete ein Hashtag. Ja, was mache ich dann? Ist doch ganz einfach:

Selbst der Verkehrsminister sagte, das sei nicht mit seiner Behörde abgesprochen und wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. «Ich glaube, es gibt andere Optionen.»

Die gibt es, und gewählt hat Amlo eine ziemlich komplizierte: Verlost wird nicht mehr das konkrete Flugzeug, sondern ein Teil von dessen Gegenwert. Ab dem 1. März kann man Lose für das Präsidentenflugzeugslotto kaufen, am 1. September werden 100 Gewinner ausgelost, von denen jeder eine Million Dollar erhält. Dieses Geld stammt aus einem staatlichen Fonds, der durch den Verkauf beschlagnahmter Reichtümer der Drogenmafia gespeist wird. Der Gewinn, den der Staat durch die Lotterie zu erzielen hofft, soll sozialen Projekten zugutekommen. Und dazu verwendet werden, die Präsidentenmaschine zwei weitere Jahre lang in Schuss zu halten, auf dass sie vielleicht doch noch jemand kaufe.

Alles klar? In Mexiko würdigen viele die gute Absicht, die hinter der ganzen Aktion stecke. Mindestens ebenso viele fragen sich, ob der Präsident nichts Wichtigeres zu tun und solche PR-Verrenkungen tatsächlich nötig habe.

Den Flug von Chiapas in die Hauptstadt hat López Obrador dann übrigens doch nicht genommen. Vielleicht hat ihn die Vorbereitung zur grossen Präsidentenmaschinenverlosung aufgehalten.

Das Lotterielos. Foto: Regierung von Mexiko

Wer sitzt bald in diesem Cockpit? Foto: Regierung von Mexiko