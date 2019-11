«Man plant einen Juwelenraub quasi von hinten»

Die Polizei veröffentlicht Aufnahmen aus Überwachungskamera. Video: Polizei Dresden

Sie gehen also davon aus, dass die Schmuckstücke als solche verloren sind?

Wenn die Diebe in den nächsten 72 Stunden nicht gefasst werden: ja. Exzentrische Milliardäre, die historische Artefakte stehlen lassen, um sie dann in einem geheimen Safe in ihrer Villa auszustellen – sowas gibt es nur in Hollywoodfilmen. Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, wie die Teile unbeschadet zurückkommen: Es kommt vor, dass Versicherungen eine Prämie für die Rückgabe gestohlener Schätze ausloben, no questions asked. Dahinter steckt eine einfache Rechnung: Bevor eine Versicherung 100 Millionen auszahlt, bezahlt sie lieber zehn Millionen, um das Diebesgut zurückzukaufen. Egal von wem. Ob das im Dresdner Fall realistisch ist, weiss ich nicht – denn vermutlich müsste ja der deutsche Staat die Prämie aufbringen.

«Der typische Juwelendieb muss sehr gesellig sein.»

Das klingt alles so, als hätten die Einbrecher das nicht zum ersten Mal gemacht?

Mein Gefühl sagt mir: Das war ein Profi-Job. Angefangen von dem brennenden Stromvertei­ler­kasten – ein klassisches Ablenkungsmanöver, um die Polizei an einen bestimmten Ort zu locken – bis zum Zerschlagen der Glaskästen. Wenn jetzt die Rede davon ist, die Räuber seien mit stumpfer Gewalt vorgegangen, ist das irreführend: Sie wussten offensichtlich, dass es sich nicht um Panzerglas handelt. Gleichzeitig sind solche Schaukästen natürlich nicht aus normalem Fensterglas – es braucht also ein geeignetes Werkzeug, in dem Fall eine Axt, und einen gewissen Kraftaufwand. Ich würde tippen, die Diebe haben das Museum entweder ausgiebig ausgekundschaftet. Oder sie hatten einen oder mehrere Informanten. Vielleicht auch beides. Mich erinnert der Coup an die Pink-Panther-Gang (ein international agierendes Juwelendieb-Netzwerk, Anm. d. Red.): hart zuschlagen und sofort wieder verschwinden.

Im Kino sind Juwelendiebe oft Gentleman Gangster, die mit List statt Gewalt zum Ziel kommen. Stimmt das?

Juwelendiebe sind Kriminelle, das sollte man nicht romantisieren. Ich würde sagen: Der typische Juwelendieb ist überdurchschnittlich intelligent, draufgängerisch – und er muss sehr gesellig sein. Nicht nur weil man oft im Team arbeitet, sondern auch weil man darauf angewiesen ist, Leuten Informationen zu entlocken.

Bilder: Einbruch in Dresdens Schatzkammer