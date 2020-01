Maduros Regime veranstaltet eine Wahlfarce

US-Aussenminister Mike Pompeo begrüsste diese Wiederwahl Guaidós. Nur eine Übergangsregierung, die freie Präsidentenwahlen organisiere, könne die Krise beenden, twitterte er. Auch Brüssel werde bis zu einer angemessenen Wahl weiter Juan Guaidó als Parlamentspräsidenten anerkennen, sagte ein Sprecher des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell.

Zuletzt folgten Guaidós Aufrufen nur noch ein paar Tausend. Am Anfang des letzten Jahres waren es noch Hunderttausende.

Das Schweizer Aussendepartement zeigt sich «sehr ­besorgt» darüber, dass Juan ­Guaidó und andere Oppositionelle daran gehindert wurden, das Parlament zu betreten. Es handle sich um eine neue Verletzung der Gewaltentrennung und der Rechtsstaatlichkeit. Die Schweiz anerkenne Guaidó weiter als den demokratisch gewählten Parlamentspräsidenten.

Obwohl er international unterstützt wird, agiert Guaidó zunehmend aus der Defensive. Immer wieder hat er in den vergangenen Monaten versucht, die Regierung Maduro zu stürzen. Der Staatsapparat und vor allem das mächtige Militär blieben aber unter der Kontrolle des Diktators.

Auch hat Guaidó selbst an Popularität eingebüsst. Er paktierte mit Politikern, die in Korruptionsskandale verstrickt waren. Ebenso wurden Fotos publik, die ihn mit kolumbianischen Drogenbossen zeigten. Zuletzt folgten seinen Aufrufen zu Demonstrationen nur noch ein paar Tausend Menschen. Am ­Anfang des letzten Jahres kamen noch Hunderttausende.

Millionen müssen flüchten

Es scheint, als seien viele Venezolaner zu sehr mit dem täglichen Überlebenskampf beschäftigt, um sich gegen das Regime zu wehren. Die Menschen leiden an einer schweren Versorgungskrise. In den Spitälern fehlt es an Medikamenten, der Strom fällt aus, das Geld fürs Essen ist knapp. Gemäss dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sind in den letzten Jahren 4,5 Millionen Venezolaner aus dem Land geflohen.

Der Machtkampf ist noch nicht beendet. Guaidó kündigte an, er wolle das Parlament heute Dienstag betreten. Es wird das nächste Kapitel im Machtkampf zwischen einem Diktator, der äusserst rücksichtslos agiert, und einem Herausforderer, der nur noch wenig zu verlieren hat.