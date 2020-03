Joe Biden ist keine zweite Hillary Clinton

Vorbei. Geschichten von gestern. Jetzt, nach einer weiteren Runde von Siegen bei den Vorwahlen der Demokraten, wird Biden aller Voraussicht nach der offizielle Präsidentschaftskandidat der Partei gegen Donald Trump. Biden ist die beste, die letzte Hoffnung all jener Amerikanerinnen und Amerikaner, die den Präsidenten im Herbst loswerden wollen. Was hat sich da getan? Wie konnte das passieren?

Biden ist nach vielen Massstäben kein besonders guter Präsidentschaftskandidat. Wer ihn im vergangenen Jahr während seines Wahlkampfs erlebte, fand sich oft in kleineren Sälen wieder, wo er zu einer Anhängerschaft sprach, die nur mässige Leidenschaft verströmte. Kein Vergleich zu den Veranstaltungen seiner demokratischen Rivalen, kein Vergleich auch zu den Shows von Trump. Seine Botschaft – die Rückkehr zu einem Amerika, wie es vor Trump war – mag die Stimmung im Land gut erfassen. Inspirierend ist sie nicht.

Sanders' Positionen haben es schwer

Trotzdem ist es nun zu einer Vernunftehe zwischen Biden und der demokratischen Wählerschaft gekommen. Die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen lassen nur einen Schluss zu: Die schweigende Mehrheit der Demokraten, die das Hin und Her des Wahlkampfs bisher eher am Rande verfolgt hatte, ist weniger interessiert an Grundsatzdebatten und langfristigen Reformen, die das Land tatsächlich nötig hätte. Und für die Kandidatinnen wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren standen.

Die schweigende Mehrheit sucht vielmehr eine kurzfristige Lösung für ein akutes Problem: Donald Trump.

Er ist zurück: Biden an einer Wahlveranstaltung in South Carolina. Foto: Keystone

Dass die Wahl am Schluss auf Biden fällt, hat auch mit den Alternativen zu tun, die die Demokraten zuletzt noch hatten. Elizabeth Warren war die fachlich kompetenteste Anwärterin, scheiterte aber daran, dass sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie nun den progressiven oder den moderaten Flügel bedienen wollte (dass sie eine Frau ist, half ihr auch nicht). Mike Bloomberg glaubte, sich die Wahl einfach kaufen zu können.

Bernie Sanders schliesslich vertritt Positionen, die ihn in Europa zu einem gewöhnlichen Sozialdemokraten machen würden, die es aber in den USA schwer haben – auch, weil Sanders sie trotzig als sozialistisch bezeichnet. In den vergangenen zwei Wochen wurde deutlich: Es gibt in Amerika etwa ein Drittel der demokratischen Wähler, das eine dezidiert linke Politik will – mehr aber auch nicht. Besonders nicht, wenn damit das Risiko auf weitere vier Jahre unter Trump besteht.