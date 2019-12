Gegen Trump wird ein Impeachment-Verfahren eingeleitet

Trump habe eindeutig zu seinem eigenen Vorteil gegen das Gesetz verstossen und damit die nationale Sicherheit der USA in Gefahr gebracht. «Das Vorgehen des Präsidenten hat ernsthaft gegen die Verfassung verstossen.» Und in Amerika stehe niemand über dem Gesetz. Pelosi beantragte beim Vorsitzenden der Justiz des Repräsentantenhauses, Jerry Nadler, formell eine Anklageschrift zur Amtsenthebung.

Verhängnisvolles Telefonat

Auslöser für das von den Demokraten angestrengte Verfahren ist ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am 25. Juli. Darin regt Trump Selenski zu Ermittlungen gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewirbt, und dessen Sohn Hunter wegen angeblicher Verwicklung in Korruption an. Er drohte zugleich damit, Hilfsgelder für das ukrainische Militär zurückzuhalten.

Die Verfassung hält fest, dass Straftaten, die zur Amtsenthebung führen könnten, Verrat, Bestechung oder «andere schwere Verbrechen und Vergehen» sind. Zu einer Anklage kommt es allerdings erst, wenn das gesamte House über die Annahme von Anklageartikeln abgestimmt hat.

.@SpeakerPelosi & the Democrats should be ashamed. @realDonaldTrump has done nothing but lead our country - resulting in a booming economy, more jobs & a stronger military, to name just a few of his major accomplishments. ???????? We look forward to a fair trial in the Senate.

— Stephanie Grisham (@PressSec) December 5, 2019