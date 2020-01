Impeachment: Demokraten hoffen auf den symbolischen Sieg

Aber die Tradition will es, dass die Anklageschrift bei einem Impeachment auf Papier und per Hand von einem Boten von einer Seite des Kapitols zur anderen getragen wird. So wollte Pelosi es auch gestern Mittwoch halten, nachdem das Abgeordnetenhaus zuvor für die Übersendung der Anklage votiert hatte.

Zu wenige Überläufer

Die Verfassung der USA gibt dem Kongress das Recht, einen Präsidenten abzusetzen. Sie weist den Parlamentskammern dabei unterschiedliche Rollen zu. Das Abgeordnetenhaus ist für die Beweisaufnahme und die Anklage zuständig. Dieser Teil des Verfahrens ist abgeschlossen. Die Anklagepunkte: Der Präsident habe seine Macht missbraucht, weil er die Ukraine zwingen wollte, gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden zu ermitteln; danach habe Trump die Ermittlungen des Kongresses behindert.

Über Schuld oder Unschuld entscheidet freilich der Senat. Sobald die Articles of Impeachment dort vorliegen, beginnt in der Kammer eine Art Gerichtsprozess. Pelosi gab am Mittwoch bekannt, dass sieben demokratische Abgeordnete als Ankläger auftreten werden, darunter Adam Schiff und Jerry Nadler, die Vorsitzenden des Geheimdienst- und Justizausschusses. Geleitet wird dieses Verfahren von John Roberts, dem Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs. Am Ende fungieren dann die 100 Senatoren als Geschworene. Um Trump aus dem Amt zu werfen, müssten zwei Drittel von ihnen, also 67, gegen den Präsidenten votieren. Da die Demokraten aber nur 47 Stimmen im Senat haben, brauchen sie für ein Schuldurteil 20 republikanische Überläufer. Nach jetzigem Stand ist das ausgeschlossen.

Das bedeutet nicht, dass Trump sich keinerlei Sorgen machen müsste. Denn einige der 53 republikanischen Senatoren halten den Umgang des Präsidenten mit der Ukraine zumindest für so anrüchig, dass sie die Anklage nicht einfach abweisen wollen. Das wäre nach den Regeln möglich, und Senatsführer Mitch McConnell, ein Verbündeter Trumps, hätte wohl nichts dagegen. Aber dafür brauchte er 51 Stimmen. Und die hat er nicht.

John Bolton soll aussagen

Deswegen wird der Senat wohl nächste Woche mit dem Prozess gegen Trump beginnen, vermutlich am Dienstag. Das Verfahren dürfte zwei oder drei Wochen dauern. Da alle Senatoren persönlich anwesend sein müssen, werden einige demokratische Präsidentschaftsbewerberinnen und -bewerber, die der Kammer angehören, ihren Wahlkampf unterbrechen müssen.