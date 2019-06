«Ich sorge dafür, dass Amerika grossartig bleibt»

Die USA würden inzwischen «blühen» und «boomen», sagte Trump, der hofft, die guten Wirtschaftsdaten könnten ihm zu einer Wiederwahl verhelfen. «Die ganze Welt ist neidisch auf unsere Wirtschaft. Es ist vielleicht die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes.» Er werde dafür sorgen, dass Amerika «grossartig» bleibe, versprach der Präsident – ein Verweis auf seinen Wahlkampfslogan des Jahres 2016, «Make America Great Again».

President Trump officially launched his 2020 campaign in Florida, touting his political accomplishments and saying the US economy is the "envy of the world" https://t.co/Xex8Jr2pWDpic.twitter.com/4LH0uVF8cJ

— CNN (@CNN) 19. Juni 2019