«Ihr habt mir meine Träume und meine Kindheit gestohlen»

Die Umweltaktivistin Greta Thunberg hat den Regierungen weltweit in einer emotionalen Botschaft auf dem UNO-Klimagipfel massive Vorwürfe gemacht. «Wir sind Zeugen einer massiven Zerstörung», sagte die Initiatorin der Bewegung «Fridays For Future» am Montag in New York in einer Veranstaltung mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres.