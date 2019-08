Glace mit Biden, Fotos mit Warren, Tacos mit Harris

Den viel zu grossen Corn-Dog? Das triefende Kotelett? Oder doch den frittierten Käseklumpen? Joe Biden ist erst gerade an der traditionellen Iowa State Fair angekommen, als er bereits vor einer der schwierigsten Entscheidungen steht, die ein Präsidentschaftsbewerber hier treffen muss: Was nur soll er essen? Möglichst fettig ist gut, das suggeriert Volksnähe, doch zugleich sollte sich das Ganze eben auch so verzehren lassen, dass es auf den unweigerlichen Bildern nicht aussieht, als täte man das zum ersten Mal. Biden weiss das natürlich alles, es ist schon seine dritte Bewerbung für die Präsidentschaft, und vielleicht trifft er deshalb eine ungefährliche Wahl: eine Stängelglace. Da kann man nicht viel falsch machen.