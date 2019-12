Für Bolsonaro ist Greta Thunberg eine «Göre»

Thunberg hatte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter die Tötung zweier Indigener im nordbrasilianischen Bundesstaat Maranhao am Vortag angeprangert. Es sei eine «Schande», dass die Welt schweige, während Ureinwohner, welche die illegale Rodung von Wäldern zu stoppen versuchten, umgebracht würden, schrieb Thunberg. «Jeder Tod ist besorgniserregend», sagte Bolsonaro. Seine Regierung lehne die illegale Abholzung von Wäldern ab.

Indigenous people are literally being murdered for trying to protect the forrest from illegal deforestation. Over and over again. It is shameful that the world remains silent about this. https://t.co/u1eLE8t0K4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 8, 2019