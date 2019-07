Flugzeuge 1776?

Rede ohne Polemik

Allerdings gab sich Trump am Donnerstagabend tatsächlich präsidial, er verzichtete auf seine bei Wahlkampfauftritten übliche Polemik. Das mag auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass die Veranstaltung ansonsten nicht mit Steuergeldern, sondern mit Mitteln aus Trumps Wahlkampffonds hätte bezahlt werden müssen. Die Kosten für das Spektakel hat die Regierung bislang nicht beziffert. Trump hatte am Mittwoch auf Twitter geschrieben, die Kosten «werden sehr gering sein im Vergleich zu dem, was es wert ist».

Umstritten war neben den Kosten auch, dass ein unmittelbar am Lincoln Memorial gelegener Bereich für Prominente abgesperrt wurde. US-Medien berichteten, ein Teil der VIP-Tickets sei von der Republikanischen Partei an Trump-Unterstützer verteilt worden. Trump nannte die Zuschauer auf Twitter «eine grossartige Menge an Patrioten».

«Feiertag gekapert»

Trump-Gegner protestierten auf der National Mall. Die Organisation «Code Pink», die sich selber als Menschenrechts- und Friedensgruppe bezeichnet, stellte einen rund sechs Meter grossen aufblasbaren Baby-Trump mit Windel zur Schau. Der Baby-Trump musste allerdings - anders als die Kampfjets – am Boden bleiben: Die Behörden erteilten keine Genehmigung dafür, ihn in die Luft steigen zu lassen.

«Heute sollte nicht der Tag sein, an dem Donald Trump kommt und unseren Feiertag kapert», sagte Code-Pink-Mitbegründerin Medea Benjamin bei der Protestveranstaltung am Donnerstag. «Heute sollte nicht der Tag sein, an dem wir Panzer auf unseren Strassen sehen.» Benjamin fügte hinzu: «Wir bezahlen dafür, dass Donald Trump das Militär dazu zwingt, eine Kulisse für etwas zu sein, was wie eine Wahlkampfveranstaltung aussieht.» (sda)