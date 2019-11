Er starb am Tag, an dem er sein Schulzeugnis hätte erhalten sollen

Am Montagabend schliesslich erlag Dilan Cruz seinen Verletzungen. Er starb an dem Tag, an dem er eigentlich seinen Schulabschluss hätte erhalten sollen. Das Zeugnis nahm an seiner Statt seine Schwester entgegen. «Wir wollen, dass das, was mit Dilan passiert ist, ein Weckruf für das ganze Land ist», sagte Denis Cruz unter Tränen im Colegio Ricaurte, Dilans Schule. «Die Gewalt muss aufhören.»

Bewusst gezielt?

Möglich ist jedoch, dass genau das Gegenteil passiert. Dass sich die Proteste nun weiter zuspitzen könnten. Dilans Tod löste landesweite Bestürzung aus, vor allem auch deshalb, weil Handyvideos scheinbar belegen, dass ein Polizist die Tränengasgranate ganz gezielt und aus nächste Nähe auf Cruz abgefeuert hat. Für viele Menschen sind die Aufnahmen ein weiterer Beweis dafür, dass Regierung und Sicherheitskräfte mit überzogener Gewalt auf die landesweiten Proteste der vergangenen Tage reagieren.

Vergangenen Donnerstag hatten sie mit einem Generalstreik und mehreren Protestkundgebungen begonnen. Die Kritik richtete sich unter anderem gegen eine geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreform, dazu aber auch gegen Ungleichheit im Bildungssystem, Gewalt gegen Aktivisten, Umweltverschmutzung und einen zunehmenden Stillstand im Friedensprozess mit der ehemaligen Guerilla-Organisation Farc.

Schon vor Wochen hatten die unterschiedlichsten sozialen Gruppen und Gewerkschaften zu den Demonstrationen aufgerufen. Dann allerdings kam es zu schweren Unruhen in Chile und Bolivien. Die konservative Regierung war besorgt, dass auch in Kolumbien die Stimmung kippen könnte. Präsident Iván Duque liess darum vorsorglich die Grenzen sperren und die Polizei sowie auch die Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzen.

Selbst friedliche Demonstrationen würden immer wieder mit Tränengas angegriffen.

250'000 Menschen sollen sich dennoch an den Kundgebungen am Donnerstag beteiligt haben. Sie verliefen weitestgehend friedlich, vereinzelt aber kam es zu Randale und Zusammenstössen mit der Polizei. Drei Menschen starben laut Angaben der Regierung, mehr als hundert Demonstranten und Polizisten wurden verletzt. In mehreren Städten verhängten die Verwaltungen daraufhin Ausgangssperren und allein in Bogotá waren laut Bürgermeister Enrique Peñalosa in der Folge fast 20'000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. «Wir werden keinesfalls zulassen, dass eine winzige Minderheit aus Straftätern unsere Stadt zerstört», sagte er.